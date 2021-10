Meliá Milano si tinge di verde con un nuovo restyling green

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 5 ottobre 2021) Life&People.it Svoltaper, il fiore all’occhiello del gruppo spagnoloHotels International, leader mondiale dell’ospitalità. Il 2021 segna per il gruppo un momento importante: l’azienda ha deciso di muoversi in una direzione che ben si integra con l’ambiente intorno a noi.punta dunque ad un approccio, presentando un hotel in nuova versione urban con un impatto contemporaneo e cosmopolita, frutto di un sapiente mix di materiali pregiati come il legno e il marmo e dettagli capaci di conferire classe e originalità. La struttura è situata in una posizione strategica a pochi passi da City Life (l’indirizzo è Via Masaccio 19), la nuova area dello shopping e del design milanese. Lo spettacolare hotel di lusso, rinnovato ...