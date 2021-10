Il governo Draghi frena i sovranisti Il premier accelera ma c' è il nodo Colle

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il voto premia la spinta europeista dell'esecutivo e l'ex Bce non esclude di consolidare il suo ruolo di "risorsa istituzionale". Avanti sulle riforme e stop ai veti di Lega e M5s: oggi la delega fiscale in Cdm

Advertising

marcodimaio : Ascoltare #Figliuolo ospite da Fabio #Fazio conferma la bontà di quanto fatto assieme a @ItaliaViva e @matteorenzi… - lorepregliasco : Segnalo che secondo i nostri instant poll la fiducia nel governo Draghi di chi ha votato a queste elezioni va dal 6… - ilfoglio_it : Non solo i successi sportivi: l’energia post pandemia, il governo Draghi e pure l’ultima campagna elettorale sono… - DiacronicoMurra : RT @Anna2Ary: @CicciFranchini @borghi_claudio La lettura corretta di quanto accaduto è questa. Ma noi continuiamo a zapparci sui cosiddett… - Laura64135537 : RT @Costanz00242134: NON SERVE ABOLIRE IL GREEN PASS....si deve abolire il governo DRAGHI!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi

la Repubblica

L'ultima uscita pubblica risale a febbraio, alle consultazioni per il, e prima ancora, gennaio 2020, a un comizio in Calabria. Prima dei selfie e di una breve passeggiata a casa ...E poi l'unità del Paese, che ha attraversato un momento difficilissimo: la nostra vittoria rafforza l'Italia perché rafforza il'. Napoli, Bologna e Milano vinte al primo turno: se l'...Nessuno però ha la forza di toccare il governo. Sarà vero, come dice la Meloni, che la bassa affluenza alle urne testimonia una «crisi della democrazia», ma è anche il segno ...La vittoria del segretario Pd alle suppletive di Siena vista dai dem all’ombra della Torre: "Il suo ruolo e il partito ne escono rafforzati" ...