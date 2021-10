Discoteche, Cts: 'Riaperture ok con Green pass, capienza al 35%'. I gestori: rivedere le percentuali (Di martedì 5 ottobre 2021) Discoteche, dal Cts via libera alle Riaperture: 'Ok con Green pass e capienza al 35%'. Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in ona bianca garantendo una ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021), dal Cts via libera alle: 'Ok conal 35%'. Il Cts ritiene che le attività delle sale da ballo possano essere consentite in ona bianca garantendo una ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Cts, possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza. E 50% all'aperto. Mascherina tolta solo con ballo #ANSA - repubblica : Covid, il Cts da' l'ok alla riapertura delle discoteche ma con un terzo della capienza. Senza mascherina in pista d… - LaStampa : Cts, via libera alla riapertura delle discoteche in zona bianca: 35% di capienza al chiuso e 50% all’aperto - IpaziaFilosofia : RT @dottorbarbieri: ????OK #CTS PER RIAPERTURA #DISCOTECHE AL 35% (SE AL CHIUSO) O AL 50% (SE ALL'APERTO) DELLA CAPIENZA CON #GREENPASS E MAS… - Peter_Italy : RT @gr_grim: Carissimi gestori delle discoteche, lo volete capire che rispondere così (??) ai deliri sconclusionati del CTS vuol dire ricono… -