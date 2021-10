Napoli | Anguissa | “So chi sono e da dove vengo | sono orgoglioso”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 ottobre 2021) “È triste vedere che nel 2021 ciancora persone a cui è concesso comportarsi in questo modo! Per quanto mi riguarda, puoi insultarmi e chiamarmi scimmia. Questo non influenza l’uomo che, perché so chi, so daun uomo di colore,di esserlo e questo non cambierà mai. No al razzismo”. Lo ha scritto su Instagram Frank Zambo, centrocampista del, che ieri, come Koulibaly e Osimhen, è stato vittima di espressioni di matrice razzista da parte dei tifosi della Fiorentina al Franchi. SportFace.