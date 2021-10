Crolli alle case popolari di Aquino, sopralluogo del deputato regionale Mario Caputo (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Questo pomeriggio, ho effettuato un sopralluogo insieme al dottor Fabrizio Pandolfo, commissario straordinario dell’Istituto Autonomo case popolari della provincia di Palermo, presso gli alloggi di via S.L. della frazione di Aquino per comprendere le criticità sullo stato di fatto dei prospetti, dopo il crollo di una porzione di copri ferro appartenente al cornicione del padiglione A, avvenuto lo scorso lunedì”. Ad affermarlo il deputato regionale di Forza Italia Mario Caputo, componente della commissione parlamentare “Attività produttive”, a seguito dell’ispezione eseguita nel primo pomeriggio su richiesta del componente della consulta di Aquino, Domenico Prestifilippo, il quale ha allertato, sette giorni fa, i ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Questo pomeriggio, ho effettuato uninsieme al dottor Fabrizio Pandolfo, commissario straordinario dell’Istituto Autonomodella provincia di Palermo, presso gli alloggi di via S.L. della frazione diper comprendere le criticità sullo stato di fatto dei prospetti, dopo il crollo di una porzione di copri ferro appartenente al cornicione del padiglione A, avvenuto lo scorso lunedì”. Ad affermarlo ildi Forza Italia, componente della commissione parlamentare “Attività produttive”, a seguito dell’ispezione eseguita nel primo pomeriggio su richiesta del componente della consulta di, Domenico Prestifilippo, il quale hartato, sette giorni fa, i ...

