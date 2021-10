Osai pubblica primo bilancio di sostenibilità CEO | acceleriamo su circular economy

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) –Automation System () – società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori – hato il suodi, riferito al 2020. “Riteniamo che promuovere uno sviluppo sostenibile, un’idea di impresa con attenzione al sociale, garantisca un maggior livello di competitività a livello globale e di stabilità nel lungo periodo per la società”, ha commentato Fabio Benetti, CEO di. Il Valore economico prodotto nel 2020 ammonta a 32,3 milioni di euro, quello distribuito a circa 29,0 milioni di euro, mentre, quello trattenuto è pari a 3,3 milioni di euro. Il valore trattenuto viene investito nell’azienda ed è costituito ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Osai pubblica

Borsa Italiana

... garantisca un maggior livello di competitività a livello globale e di stabilità nel lungo periodo per la società", ha commentato Fabio Benetti, CEO di. Il Valore economico prodotto nel 2020 ...... Mid & Small Virtual - Spring (Fino a giovedì 17/06/2021)Automation System - Appuntamento: ... 8.00 - ACEA -i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio 10.30 - ...(Teleborsa) - Osai Automation System (OSAI) - società quotata su AIM Italia e attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori ...Osai Automation System prevede un miglioramento complessivo a fine anno rispetto a quanto registrato nella prima metà del 2021.