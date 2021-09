Migranti a Riace | l' ex sindaco Mimmo Lucano condannato a 13 anni | Vicenda inaudita | mi aspettavo un' assoluzione

Advertising

Adnkronos : #Migranti, l'ex sindaco di Riace #MimmoLucano condannato a 13 anni e 2 mesi. - Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' su… - Corriere : Mimmo Lucano condannato a 13 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina - CarenteStella : RT @fratotolo2: L’ex sindaco di #Riace, #MimmoLucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione. #migranti - filippo51174 : RT @fratotolo2: L’ex sindaco di #Riace, #MimmoLucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione. #migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Riace

...per l'ex sindaco di, Domenico Lucano : condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia', svoltosi a Locri , in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei. ......ex sindaco di. L'idolo della sinistra stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia', svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione deil’ex sindaco di Riace conosciuto in tutto il mondo per il suo modello di accoglienza in favore dei migranti, dopo la pensante condanna infertagli dal tribunale di Locri (LaC news24) Nel processo Xena ...Mimmo Lucano era finito nel mirino dell'allora ministro Matteo Salvini che condannò il suo metodo di accoglimento dei migranti ...