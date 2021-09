Il Giurì della pubblicità censura lo spot TimVision di Lino Banfi (Di giovedì 30 settembre 2021) Non solo la polemica scaturita dal “Porca puttena”, con il Moige (Movimento Italiano Genitori) a rivendicare l’eliminazione dagli spot TimVision di quella frase pronunciata da Lino Banfi e con l’attore stesso a dirsi quantomeno sorpreso delle argomentazioni. Come riportato da Il Sole 24 Ore, due giorni fa il Giurì della pubblicità, su istanza di Vodafone, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Non solo la polemica scaturita dal “Porca puttena”, con il Moige (Movimento Italiano Genitori) a rivendicare l’eliminazione daglidi quella frase pronunciata dae con l’attore stesso a dirsi quantomeno sorpreso delle argomentazioni. Come riportato da Il Sole 24 Ore, due giorni fa il, su istanza di Vodafone, L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Il Giurì della pubblicità censura lo spot TimVision di Lino Banfi: Non solo la polemica scaturita d… - frasisam : RT @An_Bion: E sulla #SerieA interviene il Giurì della pubblicità per censurare alcuni spot #Timvision. È battaglia colpo su colpo. Oggi su… - An_Bion : E sulla #SerieA interviene il Giurì della pubblicità per censurare alcuni spot #Timvision. È battaglia colpo su col… - angela_giuri : RT @LAVonlus: 'Il mercato di animali esotici causa ogni anno sofferenza e morte a milioni, se non miliardi di animali, trasportati e destin… - angela_giuri : RT @LidaSezOlbia: Silvio in realtà è #Silvia. La nostra piccola è sempre sotto #terapie, ma pian piano si sta rimettendo. Grazie a chi ci a… -

Ultime Notizie dalla rete : Giurì della Il diritto privato delle nuove tecnologie digitali al centro del nuovo libro di Emilio Tosi Non si può non partire dalla presa d'atto della centralità dei temi della protezione della persona dalle insidie tecnologiche pervasive, della regolazione dei mercati digitali, dell'innovazione ...

Dieselgate. I giudici fanno liberare il manager Vm ...di arresto provvisorio - che dunque non è stato considerato illegittimo - ma per i giudici della ... da diversi anni aspetta il processo nello stato del Michigan, di fronte al gran giurì federale per lo ...

Concorso MEF per il PNRR: calendario prove sul sito Formez PMI.it Non si può non partire dalla presa d'attocentralità dei temiprotezionepersona dalle insidie tecnologiche pervasive,regolazione dei mercati digitali, dell'innovazione ......di arresto provvisorio - che dunque non è stato considerato illegittimo - ma per i giudici... da diversi anni aspetta il processo nello stato del Michigan, di fronte al granfederale per lo ...