Edilizia scolastica, ecco gli interventi in corso nella provincia di Benevento (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della provincia di Benevento comunica che sono attualmente in corso sul territorio provinciale, oltre a quelli nella Città capoluogo, numerosi interventi per l’adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni di Edilizia scolastica. Precisamente, sono in corso i lavori di: • Ampliamento dell’Istituzione di istruzione “A. Lombardi” di Airola per Euro 2.763.630; • Adeguamento, miglioramento sismico e efficientamento energetico dell’Istituto “R. Livatino” di Circello per Euro 1.460.000; • Messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree esterne ed interne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto “Carafa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladicomunica che sono attualmente insul territoriole, oltre a quelliCittà capoluogo, numerosiper l’adeguamento ed il miglioramento delle dotazioni di. Precisamente, sono ini lavori di: • Ampliamento dell’Istituzione di istruzione “A. Lombardi” di Airola per Euro 2.763.630; • Adeguamento, miglioramento sismico e efficientamento energetico dell’Istituto “R. Livatino” di Circello per Euro 1.460.000; • Messa in sicurezza sismica ed impiantistica, efficientamento energetico, riqualificazione e potenziamento delle aree esterne ed interne, superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto “Carafa ...

