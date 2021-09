Ecuador | festa di compleanno in carcere del boss di una gang finisce in sparatoria | almeno 116 morti e 80 feriti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Unadideldi unasi è trasformata in una carneficina. È successo nelEl Litoral di Guayaquil, in, dove 116 detenuti sonoe altri 80 sono rimastinegli scontri a colpi d’arma da fuoco scoppiati tra bande rivali all’interno del penitenziario. A darne notizia è lo stesso presidente della Repubblica dell’, Guillermo Lasso, citato dal quotidiano El Comercio di Quito. Il capo dello Stato, che si è trasferito nella città portualeiana dopo aver decretato due mesi di stato di emergenza per il sistema carcerario nazionale, ha assicurato che le vittime sono tutti detenuti e che negli scontri non sono rimaste coinvolte persone che facevano parte del personale ...

Advertising

sportli26181512 : Palmeiras, festa #FelipeMelo: è in finale di #Libertadores: La squadra dell’ex Juve ha superato nel doppio confront… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador festa

...dell'. Secondo quanto riportato dal portale di notizie Primicias, il fuoco sarebbe partito dai padiglioni 8 e 9 della prigione. La decisione da parte del gruppo Los Choneros di dare la...... ma ben presto laè stata sfruttata per rivendicare il controllo sull'intero centro di reclusione., morti in carcere: la dinamica Il fuoco sarebbe partito dai padiglioni 8 e 9, ...Più di cento i morti e almeno 80 le persone rimaste ferite negli scontri avvenuti la scorsa notte nel Penitenziario Litoral di Guayaquil in Ecuador ...Doveva essere la festa di compleanno di un capo banda, ma questa si è tramutata in sparatoria. A febbraio altri 79 prigionieri sono morti in rivolte ...