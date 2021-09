Calciomercato Roma | Mourinho beffa la Juventus!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) Sarebbe un colpo di scena epico per la! Si tratterebbe di un ritorno eavrebbe anche superato la concorrenza della Juventus. La Vecchia Signora lo insegue da anni ormai ma non è mai riuscita a garantirselo: laora è sulle sue tracce ed è molto vicina a lui, ovvero Leandro Paredes. Leandro Paredes: super ritorno per la, superata laFino alla scorsa stagione super titolare, ma in questa fatica a vedere il campo. Leandro Paredes, vincitore pochi mesi fa della Copa America, è chiuso al PSG. Starebbe infatti valutando delle alternative, anche perché il calciatore ha talento ed anche una buona fetta di personalità e non si merita affatto di rimanere, seppur prestigiosa come quella del PSG. Leandro Paredes, PSG,Ed ecco che si fionda la ...