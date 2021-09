Trento, il Tar boccia le linee guida sugli orsi: un’altra batosta per chi punta all’abbattimento (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel luglio scorso, in una delibera di giunta, il presidente Maurizio Fugatti ufficializzava le nuove linee guida per la gestione degli orsi; in tale documento si bypassava l’iter procedurale previsto dalle normative vigenti, in caso di presunto “orso problematico”; in pratica, il presidente leghista si arrogava il potere totale di decidere se abbattere direttamente l’eventuale orso che si fosse avvicinato troppo ai centri abitati montani. Ovviamente, molte associazioni animaliste e ambientaliste presentarono ricorso al Tar di Trento, contro queste nuove linee guida. Da Leal (Lega Antivivisezionista), alla Lega del Cane e dal Wwf (nazionale, non la sezione di Trento), i ricorsi al Tar sono arrivati nel corso dell’estate. Tali ricorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel luglio scorso, in una delibera di giunta, il presidente Maurizio Fugatti ufficializzava le nuoveper la gestione degli; in tale documento si bypassava l’iter procedurale previsto dalle normative vigenti, in caso di presunto “orso problematico”; in pratica, il presidente leghista si arrogava il potere totale di decidere se abbattere direttamente l’eventuale orso che si fosse avvicinato troppo ai centri abitati montani. Ovviamente, molte associazioni animaliste e ambientaliste presentarono ricorso al Tar di, contro queste nuove. Da Leal (Lega Antivivisezionista), alla Lega del Cane e dal Wwf (nazionale, non la sezione di), i rical Tar sono arrivati nel corso dell’estate. Tali ric...

LauraGio_75 : RT @ilfattoblog: TRENTO - il Tar boccia le linee guida sugli orsi: un’altra batosta per chi punta all’abbattimento (leggi) @marcoianes h… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: TRENTO - il Tar boccia le linee guida sugli orsi: un’altra batosta per chi punta all’abbattimento (leggi) @marcoianes h… - ilfattoblog : TRENTO - il Tar boccia le linee guida sugli orsi: un’altra batosta per chi punta all’abbattimento (leggi)… - MatteoMarchini5 : Trento, il Tar boccia le linee guida sugli orsi: un’altra batosta per chi punta all’abbattimento - 91Dallari : RT @WWFitalia: .#Orso in #Trentino, il TAR da' ragione a #WWF e #LNDC, annullata la delibera della Giunta provinciale di #Trento No ad abba… -