Serie B | le designazioni arbitrali della 7a giornata

Advertising

infoitsport : Fiorentina-Napoli: arbitra Sozza, ecco le designazioni della Serie A - Fprime86 : RT @SkySport: Arbitri Serie A, le designazioni per la 7^ giornata: a Valeri il derby di Torino #SkySerieA #SerieA #SkySport #Valeri #Torino… - romaforever_it : SERIE A - Designazioni Arbitrali 7ª Giornata di Andata - napolipiucom : Fiorentina-Napoli: arbitra Sozza, ecco le designazioni della Serie A #aia #fiorentinanapoli #napoli #serieA… - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 7^ giornata: a Valeri il derby di Torino: Rese note le designazioni per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni

Sky Sport

Per un altro dei big match della 7giornata diA, il posticipo domenicale al Gewiss tra ... Di seguito tutte le. CAGLIARI"VENEZIA, venerdì 1 ottobre ore 20.45 Arbitro : Volpi ...Learbitrali per la settima giornata del campionato diA 2021/2022 che prenderà il via venerdì.A 2021/2022: learbitrali per la settima giornata CAGLIARI " VENEZIA Venerdì 01/10 h. 20.45 VOLPI TEGONI " TOLFO IV: MARCHETTI VAR: BANTI AVAR: DI VUOLO SALERNITANA " GENOA Sabato ...TORINO - Designati gli arbitri della 7ª giornata di Serie B: l'anticipo del venerdì Lecce-Monza affidato ad Abbattista. Pordenone Vicenza a Rapuano. LECCE – MONZA: ABBATTISTA Assistenti: BERCIGLI – DE ...La CAN ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 7ª giornata di Serie A al via venerdì 1 ottobre con l'anticipo Cagliari-Venezia. Spiccano il derby Torino-Juve, Atalanta-Milan e Fiorentina-Na ...