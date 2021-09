Ligue1 | Nizza-Olympique Marsiglia si giocherà a Troyes

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si, la gara didel 22 agosto sospesa attorno al 30? del secondo tempo per l’invasione di campo all’Allianz Riviera da parte degli ultrà del. Lo riporta ‘L’Equipe’. La partita verrà recuperata il prossimo 27 ottobre.

Advertising

beppetassone : Ligue 1: vittorie esterne per Nizza e Monaco che scalano la classifica, ma il Paris Saint Germain non molla #news… - GlobalShowGSRa1 : Ligue 1 2021/22: 8a Giornata - jack29cf : RT @SkySport: ???? LIGUE 1 - 8^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? PSG-MONTPELLIER 2-0 ?? ST. ETIENNE-NIZZA 0-3 ?? STRASBU… - sportli26181512 : #Ligue1, domina il Psg: otto su otto! Rosso a Emerson Palmieri: I parigini vincono l'ottava di fila anche senza Mes… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: ???? LIGUE 1 - 8^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? PSG-MONTPELLIER 2-0 ?? ST. ETIENNE-NIZZA 0-3 ?? STRASBU… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue1 Nizza

Dopo gli incidenti avvenuti tra- Marsiglia e Lens - Lille , quello tra Angers e Marsiglia è solo l'ultimo focolaio della. Mercoledì, in occasione della settima giornata di ...Sempre per laalle 13 su Sky Sport Football c'è il derby trae Monaco, al microfono Paolo Ciarravano. In Bundesliga spicca il match tra la capolista Wolfsburg e l'Eintracht Francoforte ...Ligue 1 2021/2022, Nizza-Marsiglia verrà disputata a Troyes il 27 ottobre. Il match era stato sospeso lo scorso 22 agosto ...I parigini battono anche il Montpellier e restano a punteggio pieno dopo otto giornate. Torna alla vittoria il Lille ...