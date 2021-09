Imparato: “Non è vero che ADL non paga gli stipendi” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il giornalista parla del Napoli e di Aurelio De Laurentiis Gaetano Imparato, giornalista della Gazzetta dello Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Marte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il giornalista parla del Napoli e di Aurelio De Laurentiis Gaetano, giornalista della Gazzetta dello Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di “Marte … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

NatjusLDB : @Alyenante Anche noi in provincia ci siamo imparato eh, non creda. Pizze con sopra ingredienti dop doc pop e trop c… - _only_fra_ : @diletss E soprattutto non doveva essere lei ad insegnare a Leo l'italiano non essendo madrelingua (per quanto lo p… - inansiadal1993 : @cipercepiamo @diletss Dicendo quella cosa dello spagnolo fa subdolamente intendere che il bambino se lo crescono l… - MeridioNews : Una vita al contrario, il libro di Francesca De Sanctis «Ho imparato che non bisogna perdere la speranza» - bx1ale_cia : @ilconterosso1 @lucatelese normale amministrazione, hanno imparato dal capobastone principale del vaticano che gest… -