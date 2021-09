Atp Sofia 2021 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 27 settembre al 3 ottobre. Il numero uno del seeding è Jannik Sinner che tenterà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. L’azzurro è in buona compagnia e dovrà vedersela con giocatori di livello, quali de Minaur e Monfils. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione nel dettaglio dal primo turno alla finale. PRIMO TURNO: €5,415 (0 punti) SECONDO TURNO: €9,000 (20 punti) QUARTI DI FINALE: €14,000 (45 punti) SEMIFINALE: €21,000 (90 punti) FINALE: €29,500 (150 punti) VINCITORE: €41,145 (250 punti) ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, LORENZO MUSETTI ELIMINATO ALL'ESORDIO SCONFITTO DA KUZMANOV IN TRE SET (6-7, 7-6, 6… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: ATP Sofia: Munar annulla dieci match point a Giron e perde ugualmente. Si ritira Bublik- - TennisWorldit : Atp/Wta Tour - Sonego ok a San Diego, Musetti si spegne a Sofia. Ko Giorgi e Paolini - qnazionale : ATP Sofia: Munar annulla dieci match point a Giron e perde ugualmente. Si ritira Bublik- - basta_ely : RT @WeAreTennisITA: Musetti ?? Mager ?? Nel torneo ATP 250 di Sofia, un Musetti giù di tono cede al primo turno contro la wild card locale D… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Sofia

... 15.00, 17.00 e 19.00 sabato 2 ottobre - LIVE alle ore 15.00 e 17.00 (semifinali) domenica 3 ottobre - LIVE alle ore 15.30 (finale) RISULTATI "Open"250, Bulgaria 27 settembre - 3 ...Ruud infatti è testa di serie numero 2 a San Diego, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTennix come l'di, che ha un tabellone di livello: esordirà contro Andy Murray o Kei Nishikori, ...Gianluca Mager sfiderà Miomir Kecmanovic al secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021, evento sul cemento bulgaro. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...Ecco come vedere il secondo turno tra Sinner e Gerasimov domani in tv: orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021 ...