Milan Atletico Madrid 1-2: la beffa al 97? col rigore di Suarez (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022 tra Milan e Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Un bellissimo Milan capitola al 97? contro l’Atletico Madrid dopo aver giocato per oltre un’ora di gioco con un uomo in meno per l’ingenua espulsione di Kessié. Protagonista assoluto il fischietto turco Cakir, capace di tollerare i falli e le proteste dei Colchoneros salvo poi avere il cartellino facile con i rossoneri fino al discusso e discutibilissimo rigore concesso in pieno recupero. Queste le emozioni di Milan-Atletico Madrid: Sintesi Milan Atletico Madrid 1-2 MOVIOLA 1? Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 2ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Un bellissimocapitola al 97? contro l’dopo aver giocato per oltre un’ora di gioco con un uomo in meno per l’ingenua espulsione di Kessié. Protagonista assoluto il fischietto turco Cakir, capace di tollerare i falli e le proteste dei Colchoneros salvo poi avere il cartellino facile con i rossoneri fino al discusso e discutibilissimoconcesso in pieno recupero. Queste le emozioni di: Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Calcio ...

SkySport : MILAN-ATLETICO MADRID 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (20') ? #Griezmann (84’) ? rig. #Suarez (90+7’) ? CHAMPIONS LE… - UEFAcom_it : ??? L'Atletico batte 2-1 il Milan a San Siro! Il migliore in campo? - Eurosport_IT : L'Atletico Madrid espugna San Siro, finale amaro per il Milan beffato dal rigore di Suarez ????? #MilanAtletico #UCL - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'Atletico Madrid espugna San Siro, finale amaro per il Milan beffato dal rigore di Suarez ????? #MilanAtletico #UCL http… - sportface2016 : #MilanAtletico, beffa per i rossoneri: rigore nel recupero -