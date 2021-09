Lagarde: “Verso fine emergenza ma manterremo i sostegni” (Di martedì 28 settembre 2021) Una ripresa "altamente atipica", che vede l'economia "uscita dal baratro ma non ancora fuori pericolo". E in cui non è ancora chiaro quali effetti di lungo termine ci saranno a seguito della crisi pandemica: se saranno spinte al rialzo sull'inflazione, oppure, all'opposto, un effetto zavorra. Aprendo i lavori del forum annuale di Sintra - in Portogallo, ma causa Covid svolti in modalità virtuale per il secondo anno - la presidente della Bce Christine Lagarde ha affermato che la fine dell'emergenza si avvicina. Ma ha assicurato che l'istituzione manterrà una linea espansiva. Lagarde ha citato tra i primi fattori di rischio le strozzature sulle catene di forniture globali, che si sono verificate "inusualmente presto" durante la ripresa e potrebbero causare, se si trascinassero, pressioni inflazionistiche. Ma che intanto ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 settembre 2021) Una ripresa "altamente atipica", che vede l'economia "uscita dal baratro ma non ancora fuori pericolo". E in cui non è ancora chiaro quali effetti di lungo termine ci saranno a seguito della crisi pandemica: se saranno spinte al rialzo sull'inflazione, oppure, all'opposto, un effetto zavorra. Aprendo i lavori del forum annuale di Sintra - in Portogallo, ma causa Covid svolti in modalità virtuale per il secondo anno - la presidente della Bce Christineha affermato che ladell'si avvicina. Ma ha assicurato che l'istituzione manterrà una linea espansiva.ha citato tra i primi fattori di rischio le strozzature sulle catene di forniture globali, che si sono verificate "inusualmente presto" durante la ripresa e potrebbero causare, se si trascinassero, pressioni inflazionistiche. Ma che intanto ...

