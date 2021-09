Calcio | Chiellini | ' mi auguro che Jorginho vinca pallone d' oro | lo sentirei anche mio'

(Di martedì 28 settembre 2021) Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Micheild'Oro". Lo dice il capitano di Juventus e Nazionale Giorgioalla vigilia del match di Champions contro il Chelsea condotto a centrocampo dall'italobrasiliano campione d'Europa con gli azzurri. "E' un amico, lomio: è italiano, è un giocatore che ha partecipato a emozioni che resteranno per sempre -aggiungein conferenza stampa-. Ho sempre pensato che fosse un buon giocatore, dopo due-tre allenamenti fatti insieme tre anni fa, ho capito la sua grandezza. La sua vera differenza è dentro la testa. Sono felice: tutti gli dicevano di poter giocare solo con Sarri e ha dimostrato il contrario ovunque".

Stiamo cercando di ritrovare i principi che avevamo tralasciato per fare undiverso, senza ... Le parole disu De Ligt " De Ligt è al livello mio e di Bonucci, ma ha caratteristiche ..."Domani sarà la partita più semplice: sono sfide facili da preparare, la tensione è massima e tutto è portato al massimo dall'atmosfera": così il capitano della Juventus, Giorgio, alla vigilia della sfida contro il Chelsea. "E' la nostra prima in casa di questa Champions e giocheremo contro i Campioni d'Europa, è difficile ma stimolante - aggiunge il difensore ..."Sara' una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea e' campione d'Europa, una formazione solida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottim ...Torino, 28 set. - (Adnkronos) - "Mi auguro che Jorginho vinca il Pallone d'Oro". Lo dice il capitano di Juventus e Nazionale Giorgio Chiellini alla vigilia del match di Champions contro il Chelsea con ...