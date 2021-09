Sorprese e incognite del voto tedesco

(Di lunedì 27 settembre 2021) La rinascita dell’Spd e dei liberali, la disfatta dei cristianodemocratici e della sinistra, le ferite dei Verdi, conferme e delusioni nell’estrema destra. L’unica certezza delè che le trattative per il nuovo governo saranno lunghe. Leggi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorprese incognite

Internazionale

Il 25,7 per cento dei voti alle elezioni per il Bundestag, il parlamento federale tedesco: che disastro! Erano scure le facce dei militanti riuniti nella sede del Partito socialdemocratico (Spd), era ...Una precisazione è importante, per evitare '' dell'ultimo minuto . È possibile 'monetizzare'... organizzare un viaggio è sempre un'operazione che lascia delle. Nell'augurio che tutto ...La rinascita dell’Spd e dei liberali, la disfatta dei cristianodemocratici e della sinistra, le ferite dei Verdi, conferme e delusioni nell’estrema destra. L’unica certezza del voto tedesco è che le t ...La Germania arriva alle elezioni di domani con molte incognite, e con diverse certezze incrinate. I risultati della sera ...