Salernitana | la panchina è in bilico | i possibili sostituti di Castori

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ennesima sconfitta per lache ha perso contro il Sassuolo al Mapei per 1-0: decisiva la rete di Berardi al 54?. Quinta debacle su sei finora in questo campionato di Serie A per la Bersagliera e appare ora seriamente inladi Fabrizio, che a detta di molti si giocherà il posto nel match di sabato contro il Genoa. Secondo quanto riportato dai media la società starebbe già sodando idel marchigiano: in caso di addio parte in pole Davide Nicola, già subentrato la scorsa stagione al Torino al posto di Giampaolo per la missione salvezza, poi compiuta. In coda dopo di lui ci sono Liverani, Maran, Iachini, Ventura e l’ex Colantuono.