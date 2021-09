Elezioni Germania, Scholz: "Grande successo per la Spd" (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - "Non c'è ancora una maggioranza chiara, ma la Spd ha di sicuro vinto le Elezioni". Lo ha dichiarato il candidato della Spd alla cancelleria, Olaf Scholz, commentando l'esito delle "Gli elettori hanno parlato con Grande chiarezza - ha quindi detto Scholz - Hanno detto chi deve formare il prossimo governo. Tre partiti si sono rafforzati, i Verdi, la Spd ed i Liberali e sono loro che hanno il compito di formare e guidare il prossimo governo". "La Cdu e la Csu non hanno solo perso molti voti ma effettivamente hanno anche ricevuto un messaggio dagli elettori ossia che non dovranno essere al governo ma andare all'opposizione", ha aggiunto. "Il nostro compito adesso è fare quello che desiderano i cittadini. Non dare la priorità alle nostre esigenze ma formare un buon governo che possa dare un giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - "Non c'è ancora una maggioranza chiara, ma la Spd ha di sicuro vinto le". Lo ha dichiarato il candidato della Spd alla cancelleria, Olaf, commentando l'esito delle "Gli elettori hanno parlato conchiarezza - ha quindi detto- Hanno detto chi deve formare il prossimo governo. Tre partiti si sono rafforzati, i Verdi, la Spd ed i Liberali e sono loro che hanno il compito di formare e guidare il prossimo governo". "La Cdu e la Csu non hanno solo perso molti voti ma effettivamente hanno anche ricevuto un messaggio dagli elettori ossia che non dovranno essere al governo ma andare all'opposizione", ha aggiunto. "Il nostro compito adesso è fare quello che desiderano i cittadini. Non dare la priorità alle nostre esigenze ma formare un buon governo che possa dare un giusto ...

