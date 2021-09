Conosci la band Foja ? A Pompei l' hanno combinata davvero grossa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 27 settembre 2021) Non è sicuramente un bel periodo per la musica e per le arti in generale: tra emergenze, contingentamenti e normative, andare a teatro o ad un concerto sembra essere divenuta quasi un'impresa. Non è facile per nessuno, è ovvio, in particolare durante i concerti: per il pubblico, costretto a barcamenarsi tra protezione civile, controlli degli operatori sanitari, distanziamenti e polizia, per poi sedersi come se fosse ad una recita scolastica. Non è facile per il personale succitato, costretto a rigidi e rigorosi controlli su una folla di persone che ha solo voglia di allentare la pressione degli ultimi due anni. Ma, probabilmente più di ogni altro, non è facile per l'artista che si esibisce sul palco, costretto a suonare ad una platea rarefatta di persone, che devono mantenere la distanza di sicurezza, che non possono scatenarsi all'inno della loro canzone preferita, che devono ...