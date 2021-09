AlphaTauri al Gp di Russia 2021

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’obiettivo ieri peral Gp diera fare punti. Ma alla fine il risultato è stato diverso. Com’è andataal Gp di? Nel primo giro hanno subito perso posizioni con entrambe le vetture ma per il resto della gara, quando erano liberi dal traffico, il passo della vettura è stato abbastanza buono. Pierre che è andato lungo nel primo stint con le Hard, per poi passare alle Medium. Mentre con Yuki è partito con le Medium. Tuttavia, a soli sei giri dalla fine, è arrivata una leggera pioggia e la pista è diventata scivolosa. Alcune vetture sono rientrate per le Intermedie maha deciso di rimanere con le gomme da asciutto, lasciando fuori Pierre e chiamando Yuki per le Soft. Una scommessa persa, la pioggia è diventata molto più fitta. GP ...

L'lascia lacon zero punti conquistati. Dopo una ottima prestazione nelle FP2, Pierre Gasly non è riuscito a ripetersi in qualifica a causa di un errore di valutazione del muretto, che ...L'unico pilota ad utilizzarla oggi è stato Yuki Tsunoda (), che ha utilizzato questi pneumatici per due giri alla fine prima di passare all'intermediate. INTERMEDIATE: Un elemento chiave ...GRAN PREMIO DI RUSSIA Voto 10 Una gara al cardiopalma dal primo all’ultimo giro su una delle piste meno gradite, da piloti e tifosi, del Mondiale di Formula 1. Questo strano mix è stato reso possibile ...Il Gran Premio di Russia, in cui Lewis Hamilton ha vinto il 100° Gp della sua carriera, ha avuto un finale caotico ...