Sesta vittoria consecutiva per il Napoli: i numeri della sfida con il Cagliari (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli ha vinto tutte le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2017/18. Il Cagliari non ha vinto nessuna delle prime sei partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 13 campionati (oltre al 2012/13). Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2019. Victor Osimhen non segnava in casa in Serie A dallo scorso maggio, sempre il primo gol del match contro il Cagliari nei primi 15 minuti di gioco. Victor Osimhen è, con Karim Benzema, il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha segnato più gol in tutte le competizioni nel mese di settembre (sei reti). Lorenzo Insigne ha realizzato sei gol contro il Cagliari in Serie A: solo contro Fiorentina (nove) e ... Leggi su footdata (Di domenica 26 settembre 2021) Ilha vinto tutte le prime sei gare stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2017/18. Ilnon ha vinto nessuna delle prime sei partite stagionali di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 13 campionati (oltre al 2012/13). Ilha tenuto la porta inviolata in tre partite consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2019. Victor Osimhen non segnava in casa in Serie A dallo scorso maggio, sempre il primo gol del match contro ilnei primi 15 minuti di gioco. Victor Osimhen è, con Karim Benzema, il giocatore dei maggiori cinque campionati europei che ha segnato più gol in tutte le competizioni nel mese di settembre (sei reti). Lorenzo Insigne ha realizzato sei gol contro ilin Serie A: solo contro Fiorentina (nove) e ...

Advertising

sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli vola a 18 punti, + 2 sul Milan: Con la vittoria ottenuta sul Cagliari,… - repubblica : Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen e Insigne riportano gli azzurri in vetta. E' la sesta vittoria in fila [di Marco Azzi] - RepSscNapoli : Napoli-Cagliari 2-0: Osimhen e Insigne riportano gli azzurri in vetta. E' la sesta vittoria in fila - repubblica : Calcio, Serie A: Napoli-Cagliari 2-0. Osimhen e Insigne riportano gli azzurri in vetta. E' la sesta vittoria in fila - sportli26181512 : Napoli-Cagliari 2-0: Spalletti torna primo con Osimhen e Insigne: Gli azzurri centrano la sesta vittoria consecutiv… -