"Se lo fate, allora usciamo dal governo". Berlusconi, primo aut aut a Draghi: bomba a freddo alla vigilia del voto (Di domenica 26 settembre 2021) Il primo, esplicito e per certi versi imprevisto aut aut di Silvio Berlusconi a Mario Draghi. Se il governo alzerà le tasse sulla casa, allora Forza Italia sarà pronta a uscire dalla maggioranza. Insomma, non c'è solo Matteo Salvini a far sentire la voce del centrodestra sul Fisco. "Quand le bàtiment va, tout va. Questo modo di dire francese significa che quando la casa, il mercato dell'edilizia, funziona, allora funziona anche tutto il resto - spiega l'ex premier in un intervento sul Giornale -. I francesi hanno ragione, le condizioni del mercato degli immobili sono uno degli indicatori più sensibili, ma anche uno dei motori più efficaci, del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Già questa sarebbe una ragione sufficiente per considerare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) Il, esplicito e per certi versi imprevisto aut aut di Silvioa Mario. Se ilalzerà le tasse sulla casa,Forza Italia sarà pronta a uscire dmaggioranza. Insomma, non c'è solo Matteo Salvini a far sentire la voce del centrodestra sul Fisco. "Quand le bàtiment va, tout va. Questo modo di dire francese significa che quando la casa, il mercato dell'edilizia, funziona,funziona anche tutto il resto - spiega l'ex premier in un intervento sul Giornale -. I francesi hanno ragione, le condizioni del mercato degli immobili sono uno degli indicatori più sensibili, ma anche uno dei motori più efficaci, del sistema economico e produttivo nel suo complesso. Già questa sarebbe una ragione sufficiente per considerare la ...

