Scherzi a parte 2021: anticipazioni e vittime della puntata di oggi, 26 settembre (Di domenica 26 settembre 2021) Questa sera, domenica 26 settembre 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Scherzi a parte, quindicesima edizione dello storico programma Mediaset che quest’anno vede alla conduzione Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e le vittime degli Scherzi della puntata di oggi, 26 settembre 2o21. anticipazioni Stasera, nel corso della terza puntata, vedremo diversi Scherzi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: Eleonoire Casalegno, Giorgio Mastrota, Elettra Lamborghini, Rocco Siffredi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Massimo Giletti. Non mancherà lo scherzo in ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 26 settembre 2021) Questa sera, domenica 26, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terzadi, quindicesima edizione dello storico programma Mediaset che quest’anno vede alla conduzione Enrico Papi. Ma vediamo insieme tutte lee ledeglidi, 262o21.Stasera, nel corsoterza, vedremo diversi. Questa settimana gli ospiti in studio sono: Eleonoire Casalegno, Giorgio Mastrota, Elettra Lamborghini, Rocco Siffredi. Inoltre, andrà in onda un imperdibile scherzo a Massimo Giletti. Non mancherà lo scherzo in ...

Advertising

ALESSAN96222456 : @Umbertofebo @matteosalvinimi Cmq scherzi a parte il succo non cambia e tanti milioni.....!!! Buon pomerigggio - SuperTWGattona : RT @99per100: G.O.A.T. ?? TELEVISIONE ???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI PROGRAMMA TV COMMEDIA di tutti i tempi #THEGREATESTOFALLTIME ?? Vota, RT e fai… - IrenePaiolo : @alecattelan Beativoi??? ?????? A parte gli scherzi, non ne ho idea... Per il resto, congratulazioni... - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 26 SETTEMBRE 2021: UNA DOMENICA TRA DA GRANDE, SCHERZI A PARTE E IL PONTE DELLE SPIE - Joyofli79316250 : RT @GinevraCardinal: È successo qualcosa al mio profilo, credo sia mezzo bloccato, mi arriva solo una parte delle notifiche e non compare q… -