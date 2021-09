Riparte la Turris | poker corallino al fanalino di coda Vibonese

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVibo Valentia – Dopo due sconfitte consecutivi, latorna a vincere e lo fa espugnando in maniera netta il campo deldi. I corallini di mister Caneo si impongono per quattro reti a una, apponendo un’ipoteca sui tre punti già nella prima frazione di gioco. Nell’arco di appena sei muniti, lacala un tris con il rigore trasformato da Giannone, l’autorete di Vergara e l’acuto di Leonetti. Nella ripresa i calabresi provano a rientrare in partita con Mauceri ma laamministra il largo vantaggio, apponendo il punto esclamativo in pieno recupero con Loreto. Con questo successo, la compagine di Torre del Greco sale a quota sette in classifica.1-4 Reti: pt 14? Giannone su ...