Quirinale, per Renzi "è probabile" una convergenza tra Iv e centrodestra (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Una convergenza tra Italia Viva e centrodestra sul Quirinale, "non solo è possibile, ma probabile". Lo sostiene Matteo Renzi intervistato da 'Repubblica'. "Il Presidente - aggiunge - lo eleggeremo insieme al centrodestra, certo, e insieme al centrosinistra, come prevede la filosofia del ruolo. Lavoro per un accordo di tutti, o comunque di tanti. Non serve una contrapposizione, ma dialogo con tutti. È politica". Ma per quanto riguarda un nome, "ogni ragionamento ora è prematuro e fuorviante" e a proposito di un eventuale 'Mattarella bis' l'ex premier replica: "ha già detto che non avanza una sua candidatura: lasciamogli completare il mandato senza inserirlo nel tritacarne dei nomi". Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Unatra Italia Viva esul, "non solo è possibile, ma". Lo sostiene Matteointervistato da 'Repubblica'. "Il Presidente - aggiunge - lo eleggeremo insieme al, certo, e insieme al centrosinistra, come prevede la filosofia del ruolo. Lavoro per un accordo di tutti, o comunque di tanti. Non serve una contrapposizione, ma dialogo con tutti. È politica". Ma per quanto riguarda un nome, "ogni ragionamento ora è prematuro e fuorviante" e a proposito di un eventuale 'Mattarella bis' l'ex premier replica: "ha già detto che non avanza una sua candidatura: lasciamogli completare il mandato senza inserirlo nel tritacarne dei nomi".

Advertising

Coninews : Anche le Nazionali di #pallavolo campioni d'Europa al @Quirinale e a @Palazzo_Chigi. Lunedì entrambe le squadre azz… - Coninews : L'Italia che riparte, l'Italia che va veloce, l'Italia che vola. ???? Una giornata nella capitale per celebrare le s… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? a Rivolto per il 60° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale… - loriana34406751 : - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Quirinale, per Renzi 'è probabile' una convergenza tra Iv e centrodestra -