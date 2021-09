Qualifiche Gp Sochi: Hamilton sbaglia e rovina i piani Mercedes (Di domenica 26 settembre 2021) Durante le Qualifiche del Gp di Sochi, Lewis Hamilton si è reso protagonista di un banale errore ai box. Il britannico ha infatti urtato il muretto che delimita la pit lane. Qualifiche Gp Sochi: Hamilton è responsabile del fallimento Mercedes? La penalità di Max Verstappen sembrava aver spianato la strada per una prima fila tutta Mercedes. Tuttavia, le Qualifiche hanno presentato uno scenario totalmente differente. Le avverse condizioni metereologiche hanno presentato un tracciato complicato, miglioratosi solo nel finale. George Russell ha optato per le rosse durante il Q3 come il resto dei piloti in seguito. Anche la Mercedes aveva richiamato Hamilton ai box come anche Bottas per montare le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Durante ledel Gp di, Lewissi è reso protagonista di un banale errore ai box. Il britannico ha infatti urtato il muretto che delimita la pit lane.Gpè responsabile del fallimento? La penalità di Max Verstappen sembrava aver spianato la strada per una prima fila tutta. Tuttavia, lehanno presentato uno scenario totalmente differente. Le avverse condizioni metereologiche hanno presentato un tracciato complicato, miglioratosi solo nel finale. George Russell ha optato per le rosse durante il Q3 come il resto dei piloti in seguito. Anche laaveva richiamatoai box come anche Bottas per montare le ...

