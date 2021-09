Mondiale di ciclismo in Belgio, vince (ancora) il francese Alaphilippe (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set – Mondiale di ciclismo in Belgio, l’ultima da ct dell’Italia per Davide Cassani, si chiude con la riconferma di Julian Alaphilippe, che vince per distacco una corsa intensa e piena di emozioni. A completare il podio, quasi a sorpresa, Val Baarle per l’Olanda e Valgren per la Danimarca. Niente medaglie per Van der Poel, poco in forma a causa della caduta alle Olimpiadi, e Van Aert, che obiettivamente corre una gara anonima, senza cattiveria, forse con troppa pressione. L’Italia continua il suo digiuno iridato, nonostante l’ottima condotta di gara, pagando – almeno per le medaglie – l’unico errore di giornata, ossia non seguire gli scatti a meno di 20 chilometri dall’arrivo. Mondiale di ciclismo in Belgio, vince il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 settembre 2021) Roma, 26 set –diin, l’ultima da ct dell’Italia per Davide Cassani, si chiude con la riconferma di Julian, cheper distacco una corsa intensa e piena di emozioni. A completare il podio, quasi a sorpresa, Val Baarle per l’Olanda e Valgren per la Danimarca. Niente medaglie per Van der Poel, poco in forma a causa della caduta alle Olimpiadi, e Van Aert, che obiettivamente corre una gara anonima, senza cattiveria, forse con troppa pressione. L’Italia continua il suo digiuno iridato, nonostante l’ottima condotta di gara, pagando – almeno per le medaglie – l’unico errore di giornata, ossia non seguire gli scatti a meno di 20 chilometri dall’arrivo.diinil ...

