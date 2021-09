Manuel Bortuzzo: suo padre Franco stronca la relazione con Lulù (Di domenica 26 settembre 2021) Parla il padre di Manuel Bortuzzo Come sappiamo negli ultimi giorni sul web non si è parlato altro che della frequentazione nata tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Come abbiamo visto i due, che si sono legati fin dal primo giorno in casa, qualche sera fa si sono scambiati dei teneri baci, per la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 settembre 2021) Parla ildiCome sappiamo negli ultimi giorni sul web non si è parlato altro che della frequentazione nata trae Lucrezia Hailé Selassié. Come abbiamo visto i due, che si sono legati fin dal primo giorno in casa, qualche sera fa si sono scambiati dei teneri baci, per la L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MarioManca : Scusate, ma cosa mi significa mostrare a Manuel Bortuzzo una foto di prima dell'incidente? Mi sembra una mossa vera… - teresacapitanio : Il padre di Manuel Bortuzzo boccia Lucrezia Selassié: Non è il suo tipo , più dettagli : - Maurizi81919065 : Voglio ricordare al signor Manuel bortuzzo che lui non è stato obbligato a baciarla o dormirci quindi fare tipo la… - BITCHYXit : Manuel Bortuzzo, la confessione privata: “Là sotto funziona tutto… ma non ho il finale” - glooit : Il padre di Manuel Bortuzzo boccia Lucrezia Selassié: “Non è il suo tipo” leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo GF Vip, il commento di Franco Bortuzzo sulla relazione del figlio Manuel con Lulù: 'Non è il suo tipo' Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha commentato la relazione del figlio con la principessa Lulù. Secondo lui non andrà avanti. Argomenti trattati GF Vip, il padre di Manuel Bortuzzo commenta la relazione del figlio con Lulù GF Vip, le parole di Franco Bortuzzo: sorpreso per la vicinanza del figlio a Lulù GF Vip, Franco Bortuzzo: le ex di Manuel Franco Bortuzzo , ...

Grande Fratello Vip, chi vincerà? Manuel Bortuzzo e Samy Youssef tra i favoriti Grande Fratello Vip, toto - vincitore: Manuel Bortuzzo e Samy Youssef in pole Il GF Vip è appena iniziato, ma gli ascolti non sono più quelli di un anno fa. Le dinamiche devono ancora entrare nel vivo, certo, ma per ora gli autori non ...

Il padre di Manuel Bortuzzo boccia Lucrezia Selassié: “Non è il suo tipo” Tv Fanpage Manuel Bortuzzo: suo padre Franco stronca la relazione con Lulù Franco, padre di Manuel Bortuzzo, stronca la relazione tra suo figlio e Lulù: ecco perché e le sue dichiarazioni in merito.

GF Vip, primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Al GF Vip, è nato il primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié in relazione al ritorno di Aldo Montano nella Casa.

Franco, padre di, ha commentato la relazione del figlio con la principessa Lulù. Secondo lui non andrà avanti. Argomenti trattati GF Vip, il padre dicommenta la relazione del figlio con Lulù GF Vip, le parole di Franco: sorpreso per la vicinanza del figlio a Lulù GF Vip, Franco: le ex diFranco, ...Grande Fratello Vip, toto - vincitore:e Samy Youssef in pole Il GF Vip è appena iniziato, ma gli ascolti non sono più quelli di un anno fa. Le dinamiche devono ancora entrare nel vivo, certo, ma per ora gli autori non ...Franco, padre di Manuel Bortuzzo, stronca la relazione tra suo figlio e Lulù: ecco perché e le sue dichiarazioni in merito.Al GF Vip, è nato il primo battibecco tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lucrezia “Lulù” Hailé Selassié in relazione al ritorno di Aldo Montano nella Casa.