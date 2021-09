Indagato per cessione di droga Luca Morisi, l’ex capo della “Bestia” social di Salvini. La Procura: pare un evento occasionale (Di domenica 26 settembre 2021) l’ex capo della comunicazione del Carroccio: «Chiedo scusa a tutti. Non ho commesso reati, ma è una grave caduta come uomo». In casa una piccola quantità di cocaina, sequestrati un cellulare e materiale informatico Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 26 settembre 2021)comunicazione del Carroccio: «Chiedo scusa a tutti. Non ho commesso reati, ma è una grave caduta come uomo». In casa una piccola quantità di cocaina, sequestrati un cellulare e materiale informatico

