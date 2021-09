Dal 27 settembre pensioni di ottobre in pagamento a Ostia e nel X Municipio | i turni

(Di domenica 26 settembre 2021)– ALido e nel Xledel mese diverranno accreditate a partire da lunedì 27per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dagli ATM Postamat disponibili sul territorio, senza bisogno di recarsi allo sportello. In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, ildellein contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica organizzata per cognomi: dalla A alla C lunedì 27; dalla D alla G martedì 28; dalla H alla M mercoledì 29 ...

SkyArte : Ricorre oggi il 30° anniversario dall’uscita dell’album «Nevermind» dei #Nirvana. Era il 24 settembre 1991 quando l… - IlContiAndrea : E noi qui aspettiamo ancora risposte “entro il 30 settembre” dal Cts. Poi si vedrà… Ora a #Parigi… - Quirinale : Dal 18 settembre la Tenuta presidenziale di #Castelporziano apre nuovamente al pubblico, prenota la tua visita tra… - bergonzi_paola : RT @SaracomemeSara: Camionisti, attivisti, sindacalista: andiamo tutti a Roma per sostituire la classe dirigente!! Il 27 settembre sarà il… - StefanoFeltri : RT @angelamaderna: Oggi sulla pagina dell'arte di @DomaniGiornale @PaparoniDem scrive del lavoro di #JennySaville (in mostra a Firenze dal… -

Si è tenuto nella serata di ieri, sabato 25, il concerto dei Maneskin per il distaccamento francese del Global Citizen Live , il ... come "I Wanna Be Your Slave", il singolo trattopiù ...Uber - Taxi a Napoli funziona meglio che a Torino . Questo il dato che emerge nel primo anniversariolancio del servizio in città, che è avvenuto ascorso. Nonostante la pandemia e le restrizioni che hanno imperversato per le strade, da un anno a questa parte il numero di tassisti ...A dispetto di un cielo grigio e autunnale, le strade di Berlino saranno percorse domenica da migliaia di maratoneti di tutta Europa, che tornano finalmente a correre insieme con tanto di pettorale num ...La 18a edizione della Mostra internazionale di Abu Dhabi dedicata agli sport equestri e alla caccia (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Ex ...