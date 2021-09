Vogliono sbattere Feltri in galera

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 settembre 2021) 00:00 Gli statali tornano in ufficio e Brunetta ne approfitta per l’ennesima intervista. 00:30 Adesso i tamponi rapidi non vanno bene. 01:10 Vi racconto perché l’incredibile delitto di Laura Ziliani mi ha particolarmente colpito 02:20Vittorioinper titolo di alcuni anni fa sulla Raggi. 04:15 Arresto Puigdemont, il leader catalano arrestato in Italia e poi subito rilasciato è una roba da matti. 04:55 Sentenza trattativa Stato-mafia, l’unico che difende l’accusa resta Marco Travaglio. Non avevamo dubbi! 07:45 Una bella intervista a Ennio Doris su Italia Oggi. 08:25 La Cina mette al bando le cripto valute e in Italia arriva il condono per le mini cartelle. 09:20 Alitalia, è un gran casino. 09:50 Maurizio Landini continua a chiedere sulla Stampa il salario minimo garantito. 10:43 Un grande pezzo di Nadia Urbinati ...