Vaccini: terza dose per over 80, Rsa e sanitari a rischio. Via libera del Cts. Lunedì si decide per stadi e concerti (Di domenica 26 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha autorizzato la terza dose di vaccino per gli over 80, per gli ospiti delle Residenze sanitarie assistite e per i sanitari più esposti al contagio. Rinviato l'allargamento al resto del personale. In agenda per Lunedì le decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole (solo al compagno di banco in caso di positività) e sull' aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (stadi, concerti, cinema e teatri) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 settembre 2021) Il Comitato tecnico scientifico ha autorizzato ladi vaccino per gli80, per gli ospiti delle Residenzee assistite e per ipiù esposti al contagio. Rinviato l'allargamento al resto del personale. In agenda perle decisioni sulla riduzione della quarantena nelle scuole (solo al compagno di banco in caso di positività) e sull' aumento della capienza per gli eventi e gli spettacoli (, cinema e teatri) L'articolo proviene da Firenze Post.

