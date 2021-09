Superbike | GP Spagna 2021 | domani si disputeranno Gara-1 e Gara-2 I nuovi orari

(Di sabato 25 settembre 2021) Correràla: come annunciato sul profilo Twitter ufficiale di World SBK, è stato rimodulato il programma didopo la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incidente fatale durante1 del WorldSSP300, il Campionato del Mondo FIM Supersport 300. Si terrà in forma ridotta il Motul Spanish Round sul Circuito di Jerez de la Frontera, intitolato ad Angel Nieto: si correranno-1 (alle ore 11.00) e-2 (alle ore 14.00), mentre salta la Superpole Race, originariamente prevista. Le due gare saranno precedute dal warm-up, previsto alle ore 09.00.26 SETTEMBRE Ore 09.00 Warm-up Ore 11.00 ...

Round di, il programma di domenica live su Sky Sport MotoGP 11.00,, Gara 1 12.30, Supersport, Gara 2 14.00,, Gara 2 15.15, Supersport 300, Gara 2 Moto GP: Altre NotizieTragedia insul circuito di Jerez della Frontera, in. Morto in un incidente il 15enne Dean Berta Vinales. Il cugino del pilota di Motogp Maverick è caduto in gara 1 del Campionato FIM Supersport ...Correrà domani la Superbike: come annunciato sul profilo Twitter ufficiale di World SBK, è stato rimodulato il programma di domani dopo la morte di Dean Berta Viñales, rimasto coinvolto in un incident ...Lo spagnolo è tristemente scomparso dopo il grave incidente di oggi e, dopo aver consultato la sua famiglia, il paddock del WorldSBK domenica correrà in suo onore ...