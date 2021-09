Serie C Sky Sport, 5a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento con la Serie C: questo weekend si riparte con la quinta Giornata di campionato. Domenica occhi puntati su Foggia-Juve Stabia e su Avellino-Potenza, con i padroni di casa che puntano alla prima vittoria. Ma si comincia sabato con tre match che potete seguire su Sky che si aprono Olbia-Cesena alle 16. Alle 17:30 in campo Siena-Reggiana e Pescara-Viterbese.Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata... Leggi su digital-news (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento con laC: questo weekend si riparte con la quintadi campionato. Domenica occhi puntati su Foggia-Juve Stabia e su Avellino-Potenza, con i padroni di casa che puntano alla prima vittoria. Ma si comincia sabato con tre match che potete seguire su Sky che si aprono Olbia-Cesena alle 16. Alle 17:30 in campo Siena-Reggiana e Pescara-Viterbese.Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata...

Advertising

SkySport : Calhanoglu: 'Inter ancora favorita per lo scudetto. Derby? Se segno al Milan esulto' #SkySport #Calhanoglu #Inter… - SkySport : Rinnovo Dybala-Juventus, previsto nuovo incontro prima della Samp: si chiude? #SkySport #Juventus #Dybala - SkyTG24 : Emmy 2021, RuPaul vince per Drag Race e diventa l'afroamericano più premiato nella storia - glooit : Partite di Serie A in TV oggi e stasera su Sky e Dazn: in campo Inter-Atalanta, orari e calendario leggi su Gloo… - compgirodivite : I tre piani di Moretti, LeBron a canestro con Space Jam, l’auto di Hamaguchi, Freida Pinto contro gli intrusi, i cu… -