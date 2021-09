Real Sociedad-Elche (Liga, domenica H 18.30): formazioni, quote, pronostici. I baschi non vogliono fermarsi (Di sabato 25 settembre 2021) Anche in questa stagione la Real Sociedad ha iniziato molto bene: i baschi stanno giocando un ottimo calcio e al momento sono terzi con 13 punti all’attivo: sono reduci da una vittoria esterna col Granada, che ha visto Elustondo nel ruolo atipico del goleador. I Txuri-urdin devono evitare il ripetersi di quanto accaduto nelle stagioni InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 settembre 2021) Anche in questa stagione laha iniziato molto bene: istanno giocando un ottimo calcio e al momento sono terzi con 13 punti all’attivo: sono reduci da una vittoria esterna col Granada, che ha visto Elustondo nel ruolo atipico del goleador. I Txuri-urdin devono evitare il ripetersi di quanto accaduto nelle stagioni InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Real Sociedad-Elche (Liga, domenica H 18.30): formazioni, quote, pronostici. I - Deepnightpress : Real Sociedad vs Elche CF | La Liga Spain 26-09-21: Pronostico e Formazioni - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander | Il riassunto della sesta giornata: ?? La capolista Real Madrid, a valanga sul Mallorca, mantiene il +2… - fabrizioticconi : RT @JuriGobbini: Sapevate che anche in Italia si tifa Real Sociedad? Quando la passione non ha confini.... @RealSociedad - JuriGobbini : Sapevate che anche in Italia si tifa Real Sociedad? Quando la passione non ha confini.... @RealSociedad -