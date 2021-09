Napoli, il retroscena su Spalletti: si dà da fare anche nei giorni di riposo (Di sabato 25 settembre 2021) Il quotidiano ha affermato che l'allenatore si è adoperato per la squadra anche durante un giorno di riposo. In particolare Spalletti si sarebbe recato presso il Konami Center di Castel Volturno ... Leggi su forzazzurri (Di sabato 25 settembre 2021) Il quotidiano ha affermato che l'allenatore si è adoperato per la squadradurante un giorno di. In particolaresi sarebbe recato presso il Konami Center di Castel Volturno ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL RETROSCENA - C'è stato un doppio tentativo del Milan per Anguissa prima del suo approdo al Napoli - infoitsport : Da Milano - Retroscena Anguissa: doppio tentativo del Milan, al Napoli in prestito per 500mila € - sscalcionapoli1 : Da Milano – Retroscena Anguissa: doppio tentativo del Milan, al Napoli in prestito per 500mila € - gilnar76 : Spalletti e il retroscena su Anguissa: 'Non lo conoscevo, è una gran persona' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Spalletti e il retroscena su Anguissa: 'Non lo conoscevo, è una gran persona' -