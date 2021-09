Lazio-Roma | Sarri | “Su di noi commenti negativi eccessivi Non siamo alla play station”

(Di sabato 25 settembre 2021) Io conto Mourinho? Questa partita mi intriga tantissimo, è speciale, sarebbe grandioso dare una soddisfazione al popolo laziale. La pressione mediatica non corrispondepressione interna allo spogliatoio La partita in cui ho avuto più pressione è stata Sangiovannese-Montevarchi, derby toscano di Serie C, una rivalità centenaria”.vigilia di, nell’inconsueto orario delle otto di sera, Maurizioha presentato i temi dell’incontro dell’Olimpico, strepitoso derby capitolino ricco di pressioni: “Penso che con una buona prestazione abbiamo più possibilità di fare risultato. Questa è una delle partite più importanti d’Europa, è un onore giocarla. Tutti da bambini hanno sempre sognato di vivere il derby della Capitale. Laè molto forte, questo ci renderà più ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? 'Sport: Capitale di tutti' Oggi alle 15:00 l'iniziativa congiunta di #RomaCares e Fondazione S.S.Lazio 1900 - GiuseppeConteIT : Oggi nei comuni del Lazio e a Roma insieme a @virginiaraggi. Ecco dove ?? - Mov5Stelle : Proseguono gli appuntamenti di @GiuseppeConteIT con i cittadini ???? ?? Le tappe di domani, giovedì 23 settembre, sar… - 1900_since : #LazioRoma la conferenza stampa di #Sarri - sportface2016 : #LazioRoma, #Sarri: 'Su di noi commenti negativi eccessivi, non siamo alla Play Station' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Roma

Rugby 1927) 1/1 Note: giornata soleggiata aPunti conquistati in classifica: S. S.Rugby 1927 0, Valorugby Emilia 5 Peroni Player of the Match: Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia) ...... Fabio Maresca dà inizio alla seconda partita della sesta giornata di Serie A In attesa del derby della Capitale tra, sarà la sfida di San Siro tra e a incendiare la prima parte della ...Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS ..."Troviamo una squadra forte, con una buona prestazione avremo più possibilità di fare risultato. Il derby non è una partita normale, è una delle partite più importanti d'Europa. (ANSA) ...