Paradiso delle signore | arriva la nuova stilita | eccola!

Ad attenderci nella nostra amatissima soap opera è una nuova stilista al quale nessuno mai penserebbe, vediamo meglio di chi si tratta. Paradiso delle signore: tra addii e nuovi arrivi non ci possiamo staccare dalla tvIl Paradiso delle signore ci ha abituati benissimo, ovvero che in ogni episodio succede qualcosa di particolare che ti lascia senza parole. Vediamo meglio insieme infatti chi sarà la nuova stilista dopo l'addio struggente di Gabriella che è tornata dal marito. LEGGI ANCHE —> U&D: Chiara Rabbi sconvolge il suo look, meravigliosa! Iniziamo con il dire che nell'appuntamento in onda lunedì 27 settembre Vittorio cercherà di capire quale delle Veneri potrebbe aver dimenticato i bozzetti in negozio.

