Pallone infuocato per DAZN | mezz' ora di blackout In arrivo gli indennizzi

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilora perscotta davvero: nel pieno delle polemiche sulla tenuta del servizio di streaming, la piattaforma è caduta per cause tecniche ancora da determinare, creando una buona'ora di impossibilità per gli utenti di vedere alcunché, proprio all'inizio delle partite Samp-Napoli e Torino-Lazio...

Advertising

Digital_Day : Per molti ora la misura è colma... -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone infuocato

DDay.it - Digital Day

Realizza altri due gol da opportunista, si porta a casa ile manda al tappeto il Citta che ... l'ultimo che chiude un trittico. La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare ...Continuiamo a parlar dirossazzurro, annotando ciò che successe all'interno del "Nicola ...accennare ora a quanto capitato due giorni fa allo stadio "Angelo Massimino" sotto il sole...Buongiorno, buongiorno. Partiamo dal presupposto che, nella terza giornata del torneo italico di terza serie, la squadra di pallone per cui io faccio il tifo dal giorno in cui son ...Tripletta di Lapadula. Risultato che non rispecchia i valori visti in campo al Vigorito con i padovani capaci di creare opportunità e giocare a viso aperto ...