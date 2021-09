Ligue 1, ancora invasioni di campo: sono già quattro da inizio stagione (Di giovedì 23 settembre 2021) La riapertura degli stadi ha fatto felici molte persone ma, in Ligue 1, non sembra essere un buon inizio. Dalla prima invasione, in Nizza-OM, ce ne sono state altre tre. Una, tra Lens e Lille, dove le tifoserie si sono scontrate in campo a causa della rivalità tra i due club. Un’altra ha visto ancora una volta protagonista i tifosi dell’OM, che si sono scontrati con i tifosi dell’Angers dopo ripetuti screzi durante il match. Infine, ieri, c’è stato un tentativo di pochi tifosi del Metz, a fine partita, di entrare in campo dopo la nervosa partita vinta dal PSG al 95?. LEGGI ANCHE: Juventus, incidente stradale per Arthur ieri: il giocatore è illeso L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) La riapertura degli stadi ha fatto felici molte persone ma, in1, non sembra essere un buon. Dalla prima invasione, in Nizza-OM, ce nestate altre tre. Una, tra Lens e Lille, dove le tifoserie siscontrate ina causa della rivalità tra i due club. Un’altra ha vistouna volta protagonista i tifosi dell’OM, che siscontrati con i tifosi dell’Angers dopo ripetuti screzi durante il match. Infine, ieri, c’è stato un tentativo di pochi tifosi del Metz, a fine partita, di entrare indopo la nervosa partita vinta dal PSG al 95?. LEGGI ANCHE: Juventus, incidente stradale per Arthur ieri: il giocatore è illeso L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Ligue ancora Monaco - Saint Etienne, Ligue 1: diretta tv, streaming e pronostici Dalla metà campo in su, in pochi in Ligue 1 possono vantare la stessa qualità dei monegaschi - ... con soli tre punti in classifica, ancora senza vittorie e reduce da tre sconfitte consecutive. Deve ...

Lione - Troyes, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici Lione - Troyes è una partita valida per la settima giornata della Ligue 1: probabili formazioni e pronostici della sfida LIONE - TROYES - mercoledì ore 21:00 Brucia ancora, in casa Lione, la sconfitta arrivata all'ultimo secondo contro il Psg. La squadra dell'...

Ligue 1: il PSG fa sei vittorie su sei. Cade ancora il Lille campione in carica QUOTIDIANO NAZIONALE What’s up – Hakimi all’attacco, Asensio festeggia a Maiorca La rassegna stampa di CiP: la prima pagina dei principali quotidiani sportivi esteri in edicola oggi, giovedì 23 settembre 2021.

Psg-Montpellier, le probabili formazioni: Pochettino con il dubbio Messi SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Parco dei Principi di Parigi si gioca il match valido per l’ottava giornata di Ligue 1 tra Psg e Montpellier. I padroni di casa sono in testa alla classifica a punteggi ...

