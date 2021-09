Gran Turismo 7 in nuove magnifiche immagini 4K che mostrano le auto e i circuiti bonus per chi preordina

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 settembre 2021) Come annunciato qualche settimana fa, il gioco di corse7 vedrà la luce nel marzo del prossimo anno. I giocatori che hanno deciso dire l'ultimo lavoro di Polyphony Digital possono aspettarsi veicoliesclusivi. In una serie di screenshot pubblicati recentemente possiamo trovare la Mazda RX-Vidion GT3 Concept Stealth Model, la Porsche 917 Living Legend '14 e la Toyota Supra GT500 '97. Oltre all'edizione standard del gioco di corse, vengono pubblicate edizioni speciali per il 25° anniversario della lunga serie di giochi di corse, offerte sia in versione retail che digitale. Per l'occasione, cliccando qui potete visitare la notizia apposita che riporta tutti i dettagli per queste edizioni da anniversario. Come ha recentemente promesso il creatore della serie Kazunori Yamauchi, l'approccio ...