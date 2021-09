Advertising

zazoomblog : Sotto Cassa di Carl Brave il nuovo ep a sorpresa - #Sotto #Cassa #Brave #nuovo #sorpresa - solospettacolo : Carl Brave, torna a sorpresa con ep 'Sotto cassa' - themusicway_mag : Carl Brave torna a sorpresa con l’EP “Sotto cassa” - lacasadelrap : Carl Brave sperimenta ancora nella produzione, e pubblica a sorpresa Sotto cassa. Il disco, disponibile dal 21 sett… - luiger_ : pazzesco sotto cassa adoro -

Ultime Notizie dalla rete : Sotto Cassa

traccia è in corso, quindi, una frenetica gara industriale per "recuperare" le tecnologie ... "principe" dei metanodotti, di cui poco più del 31% delle azioni è in mano adepositi e ...... tanto da determinare "un settore fuori controlloil profilo della qualità e dei costi dei ... arrivando, tra le altre voci positive, a un saldo netto dipari a 755.736 euro. Parole al miele,...Carl Brave sperimenta ancora una volta nella produzione e pubblica, a sorpresa, un nuovo progetto dal titolo 'Sotto cassa', disponibile su tutte le piattaforme digitali firmandone interamente la nuova ...Dopo i sold out della tournée estiva "Coraggio Live Tour", i successi radiofonici dei suoi brani e il concerto all'Arena di Verona, Carl Brave sperimenta ancora nella produzione e pubblica a sorpresa ...