Salernitana-Verona, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 18:30 Salernitana e Verona scenderanno in campo per la quinta giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro. Salernitana: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo. Verona: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Alle 18:30scenderanno in campo per la quinta giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.: Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, Coulibaly M., Coulibaly L., Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Lazovic; Barak; Kalinic, Caprari. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

lbertozzi : Atualizando as propriedades da Serie A com a venda do Genoa: ???? Atalanta, Cagliari, Empoli, Verona, Juventus, Lazi… - tuttoatalanta : Salernitana-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: out Simeone, Tudor lancia Kalinic. Ribery dal 1'… - TuttoHellasVer1 : LIVE - SALERNITANA-VERONA, le formazioni ufficiali - pistoligno_gol : Quasi quasi mi guardo Salernitana-Verona... Ma solo per studiare con chi dobbiamo lottare per la salvezza...???? - sscalcionapoli1 : Salernitana-Hellas Verona, le formazioni ufficiali -