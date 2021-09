Governare il futuro. Per l'Onu l’intelligenza artificiale è preziosa ma va governata subito (Di mercoledì 22 settembre 2021) “l’intelligenza artificiale può essere una forza positiva, aiutando le società a superare alcune delle grandi sfide dei nostri tempi. Ma le tecnologie di intelligenza artificiale possono avere effetti negativi, persino catastrofici, se vengono utilizzate senza tenere in sufficiente considerazione il modo in cui influiscono sui diritti umani delle persone”. Lo hai detto mercoledì scorso l’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. È un rapporto bello, ricco di elementi fattuali e spunti di riflessione, vibrante e illuminante in alcuni passaggi e che si conclude con dieci raccomandazioni ai Governi e cinque a Governi e imprese quello con il quale Michelle Bachelet accende il faro delle Nazioni Unite sul governo dell’intelligenza artificiale in maniera tale da garantirne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) “può essere una forza positiva, aiutando le società a superare alcune delle grandi sfide dei nostri tempi. Ma le tecnologie di intelligenzapossono avere effetti negativi, persino catastrofici, se vengono utilizzate senza tenere in sufficiente considerazione il modo in cui influiscono sui diritti umani delle persone”. Lo hai detto mercoledì scorso l’Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet. È un rapporto bello, ricco di elementi fattuali e spunti di riflessione, vibrante e illuminante in alcuni passaggi e che si conclude con dieci raccomandazioni ai Governi e cinque a Governi e imprese quello con il quale Michelle Bachelet accende il faro delle Nazioni Unite sul governo delin maniera tale da garantirne ...

