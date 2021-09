Napoli, Samuele lanciato dal balcone di casa: oggi la verità dall’autopsia (Di martedì 21 settembre 2021) È fissata per oggi l’autopsia di Samuele Gargiulo, il bimbo di 4 anni morto venerdí scorso a Napoli dopo essere caduto dal balcone al terzo piano di via Foria. È stato conferito l’incarico in Procura, durante il quale gli inquirenti formuleranno una serie di quesiti a cui i consulenti saranno chiamati a dare una risposta. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 settembre 2021) È fissata perl’autopsia diGargiulo, il bimbo di 4 anni morto venerdí scorso adopo essere caduto dalal terzo piano di via Foria. È stato conferito l’incarico in Procura, durante il quale gli inquirenti formuleranno una serie di quesiti a cui i consulenti saranno chiamati a dare una risposta. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

