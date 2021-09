Milano, nel 2024 le nuove case ‘nel bosco’ di Boeri (Di martedì 21 settembre 2021) Sarà pronto nel 2024 il nuovo progetto residenziale immerso nel verde ideato da Stefano Boeri. Dopo il Bosco Verticale a Isola, Bosconavigli si prenderà 8mila metri quadrati di un’area da riqualificare in zona San Cristoforo, con affaccio sul Naviglio Grande. I lavori cominceranno tra fine anno e gennaio 2022: l’edificio avrà un’altezza massima di undici piani, digradanti fino a tre, e le facciate saranno ricoperte di verde. Il progetto prevede più di 3mila metri quadrati di aree verdi a terra, 170 alberi e quasi mille metri quadrati di verde pensile. Disegnato da Stefano Boeri Architetti e Arassociati con la progettazione paesaggistica di Ag&P greenscape, Bosconavigli è promosso da Milano 5.0, società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi. Sarà un organismo “vivo e sostenibile”, con ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) Sarà pronto nelil nuovo progetto residenziale immerso nel verde ideato da Stefano. Dopo il Bosco Verticale a Isola, Bosconavigli si prenderà 8mila metri quadrati di un’area da riqualificare in zona San Cristoforo, con affaccio sul Naviglio Grande. I lavori cominceranno tra fine anno e gennaio 2022: l’edificio avrà un’altezza massima di undici piani, digradanti fino a tre, e le facciate saranno ricoperte di verde. Il progetto prevede più di 3mila metri quadrati di aree verdi a terra, 170 alberi e quasi mille metri quadrati di verde pensile. Disegnato da StefanoArchitetti e Arassociati con la progettazione paesaggistica di Ag&P greenscape, Bosconavigli è promosso da5.0, società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi. Sarà un organismo “vivo e sostenibile”, con ...

